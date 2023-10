Grêmio: Suárez e Carballo serão convocados para o Uruguai na próxima Data Fifa

publicidade

O Grêmio foi informado de que o meia Carballo e o centroavante Luis Suárez serão convocados por Marcelo Bielsa para os próximos compromissos da seleção do Uruguai. Como a Data Fifa está marcada para o período entre 13 e 21 de novembro, os devem ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi para o jogo contra o Corinthians, agendado para o dia 12, na Arena.

Na próxima rodada das Eliminatórias, o Uruguai entrará em campo contra a Argentina, no dia 16 de novembro, às 21h, no estádio Mario Kempes. Depois, no dia 21, a equipe voltará a jogar contra a Bolívia, no estádio Centenário, às 21h.

A nove pontos do líder Botafogo, o Grêmio, que tem 50 pontos, ainda sonha com a possibilidade de título no Brasileirão. Para isso, precisa emendar uma sequência de vitórias e torcer para que a equipe carioca tropece nos próximos jogos. Os principais concorrentes são Palmeiras, Bragantino e Flamengo. Atualmente, o Tricolor é o quarto colocado no Brasileirão.

Veja Também