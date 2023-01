Grêmio: Suárez faz compras e tira foto com torcedores em mercado em Eldorado do Sul

publicidade

Um dia após marcar três gols na estreia com a camisa do Grêmio, Luis Suárez foi flagrado por torcedores tricolores em um supermercado em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, nesta quarta-feira à tarde. Acompanhado da família, o centroavante realizou compras comuns e também atendeu os fãs, que logo viralizaram as imagens nas redes sociais.

🚨FAMOSOS: De chinelo, Luis Suárez é visto fazendo compras em mercado de Porto Alegre. pic.twitter.com/eTVLqUpRVL — CHOQUEI (@choquei) January 18, 2023

Suárez debutou pelo Tricolor na goleada contra o São Luiz por 4 a 1, na Arena. O camisa 9 foi responsável por um hat-trick, ajudando na conquista do tetracampeonato da Recopa Gaúcha. A atuação de luxo, além de levar os quase 50 mil torcedores à loucura, rendeu elogios dos companheiros e do técnico Renato Portaluppi.

Anunciado no último dia de 2022, "El Pistolero" é a grande contratação do Grêmio para 2023. Além do uruguaio, o clube gaúcho realizou outras nove contratações e também acertou a renovação de contrato do zagueiro Walter Kannemann.

