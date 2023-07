Grêmio: Suárez participa de treino normalmente com direito a bicicleta no bobinho

publicidade

A reapresentação do Grêmio contou com boas imagens para o torcedor gremista. Após não atuar contra o Bahia, o atacante Luis Suárez treinou normalmente nos trabalhos físicos do campo e realizou todas as atividades no CT Presidente Luiz Carvalho na tarde desta quinta-feira.

Suárez e André mais à frente, Gustavinho e Iturbe logo atrás. Tarde de treinos físicos no CT Luiz Carvalho. @GuaibaEsporte @KTO_brasil pic.twitter.com/fWTvnRrguI — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) July 6, 2023

As cenas foram acompanhadas pelo repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer. Entre o treinamento, o uruguaio mostrou uma redução das dores no joelho. No bobinho, o camisa 9 arriscou até uma bicicleta e acertou. O que acompanhou o artilheiro foi o gesto da mão no joelho após cada ação.

Desde que deixou o aquecimento antes do empate com o Bahia, Suárez virou dúvida para o duelo do final de semana, contra o Botafogo, na Arena. A tendência é que ele atue no final de semana. Quem também fez os trabalhos foi o zagueiro Pedro Geromel.

