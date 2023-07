Grêmio: Suárez se afasta do Inter Miami e deve permanecer até fim do ano, diz jornalista uruguaio

publicidade

A novela Luis Suárez segue com seu final imprevisível até o dia 2 de agosto. No entanto, com o avançar do dias, uma saída do uruguaio para o Inter Miami vai "perdendo força". É o que asseguram fontes consultadas pelo jornalista Juan José Diáz, do Referí, portal futebolístico do El Observador, do Uruguai.

Conforme José Diáz, pessoas próximas ao camisa 9 garantiram nesta terça-feira que "não há nada definido (sobre a saída), mas essa chance perde força. O tempo acaba sendo um pouco tarde". A janela de contratações se encerra na próxima quarta-feira.

De acordo com o jornalista Lucas Mello, do Correio do Povo, o Grêmio não abre mão de receber valores para liberar o atacante. A ausência de um denominador comum impede que as tratativas avancem.

"Mais fora que dentro"

O jornalista uruguaio também indicou que Suárez não deve atuar contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Segundo pessoas do staff do atleta, as dores no joelho seguem fortes e “é muito provável que não possa atuar na quarta".

Suárez treinou normalmente nos últimos trabalhos, mas a dúvida deve permanecer até horas antes da partida. O Grêmio não divulgará a lista de relacionados.

Silêncio de Suárez

Desde o começo dos rumores de que o Inter Miami poderia avançar por sua contratação, Suárez se mantém em silêncio. A única vez que o atacante tratou do tema foi justamente ao Referi, antes do jogo com o Flamengo, pelo Brasileirão, na primeira semana de junho. Na época, perguntado se desejaria ir aos EUA, o uruguaio disse: "Impossível. Estou muito feliz no Grêmio e tenho contrato até 2024".

A ausência de uma manifestação, em meio às notícias de que deseja sair do Grêmio, causou desconforto no técnico Renato Portaluppi. O treinador reconheceu a veracidade de alguns rumores e sugeriu que se questionasse o camisa 9.