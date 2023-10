Grêmio Sub-20 é vice campeão da Copa do Brasil

publicidade

A equipe Sub-20 do Grêmio ficou com o vice da Copa do Brasil da categoria ao perder por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo, 15. Com dois gols marcados por Fernando, a decisão em jogo único fez com que a taça ficasse com os donos da casa. O técnico tricolor, Airton Fagundes, precisou montar o time com desfalques importantes.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Fernando entrou na área pela direita e chutou duas vezes. Cássio, o goleiro tricolor, chegou a defender o primeiro chute, mas o atacante cruzeirense marcou no rebote. Cruzeiro 1 a 0.

O segundo gol da raposa veio em uma assistência de João Pedro, que passou para Fernando marcar seu segundo gol no jogo ao chutar colocado no canto direito de Cássio. Cruzeiro 2 a 0.

Aos 36, José Guilherme marcou para o Grêmio no rebote após cobrança de falta, mas o VAR anulou apontando impedimento do jogador gremista.

Grêmio:

Cássio; João Ramos, João Lima (Jardiel) e Viery; Igor (Cristiano), Kaick, Caio Araújo (Adryel), Cheron (Alysson) e José Guilherme; Nathan Fernandes e Rubens (Leandro).

Técnico: Airton Fagundes.

Cruzeiro:

Otávio, Weverton, Pedrão, Ruan Santos e Japa; Henrique Silva, Henrique Rodrigues (Rhuan , Vitinho (Gui Meira), Fernando (Jhosefer), Robert (João Pedro) e Arthur (Ruan Índio).

Técnico: Fernando Seabra.

