Grêmio suspende atividades do futebol feminino e categorias de base até 31 de maio

O Grêmio informou nesta quarta-feira que irá suspender as atividades do futebol feminino e das categorias de base até o dia 31 de maio. Já a Escola de Futebol e do Instituto Geração Tricolor (IGT) foram suspensas até 31 de julho. As medidas visam “minimizar os impactos financeiros da crise econômica (gerada pela pandemia de Covid-19), como forma de preservar a saúde financeira e a sustentabilidade do Clube a curto, médio e longo prazo. As medidas passam a valer a partir de sábado.

Os prazos podem ser revistos, à medida que o cenário atual se mostre mais favorável ou se modifique até as datas marcadas para retorno. As providências foram definidas a partir de Acordo Coletivo firmado na quarta-feira com o Sindicato dos Empregados (SECEFERGS), “baseado nas modalidades excepcionais previstas na Medida Provisória 936/2020, emitida pelo Governo Federal para o enfrentamento deste momento de calamidade pública”.

Profissionais das áreas suspensas terão redução de jornada de trabalho e / ou suspensão de contrato de trabalho, de acordo com a Medida Provisória 936/2020. A decisão será avaliada em cada caso.

O Grêmio destaca na nota publicada no site que “todos os profissionais do clube enquadrados no Piso I e II receberão, durante o período de redução de jornada e/ou suspensão contratual, a integralidade do salário base, inclusive sob a forma de ajuda compensatória do Clube e/ou Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e da Renda (“BEPER”). Os demais profissionais, inclusive executivos, independente de enquadramento a que estiverem sujeitos (redução de jornada e/ou suspensão contratual) ou não, irão obter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do respectivo salário base”.