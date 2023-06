Grêmio tem interesse na contratação de Rafael Elias

publicidade

Em busca de reforços para o segundo semestre, o Grêmio tem interesse na contratação do centroavante Rafael Elias, 24 anos, que está emprestado ao FC Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, até o dia 30 de junho. Segundo apurado pelo Correio do Povo, as conversas entre as partes estão em "estágio médio", com valores já sendo discutidos.

Além do Tricolor, outros clubes conversam com o estafe do jogador. No futebol brasileiro, o Cruzeiro aparece como um concorrente. No México, o Toluca buscou informações sobre Rafael Elias. A janela de transferências do Brasil abre na próxima segunda-feira, dia 3 de julho.

O atacante, revelado nas categorias de base do Palmeiras, tem contrato com o Verdão até o final deste ano. Porém, está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Na atual temporada pelo clube dos Emirados Árabes Unidos, Rafael Elias disputou 20 partidas, somando 1.544 minutos em campo, marcou sete gols e deu duas assistências.

Veja Também