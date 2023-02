Grêmio tem interesse na contratação de Vina

publicidade

O Grêmio estaria interessado na contratação do meia Vina, que atualmente está no Ceará. Segundo informações do comentarista Gutiéri Sanchez, o jogador gostaria de atuar em Porto Alegre e de trabalhar sob o comando de Renato Portaluppi.

Destaque do Ceará em edições passadas do Brasileirão, o contrato de Vina com o Vozão seria uma das razões para o seu desejo de sair. Os vencimentos do atleta na época em que a equipe estava na Série A girariam em torno de R$ 500 mil, mas com a queda para a Série B, os valores baixaram.

Assim como busca se reforçar, o Grêmio também quer se desfazer de alguns atletas. Um deles é o meia Pedro Lucas, que deve ser emprestado ao próprio Ceará. O negócio poderá ser concretizado com o Tricolor pagando metade do salário do jogador. Esta tratativa, porém, nada tem a ver com a negociação por Vina.