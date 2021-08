Grêmio tenta acelerar regularização de Villasanti

publicidade

Depois de estrear o centroavante Borja na vitória sobre a Chapecoense, na segunda-feira, o Grêmio corre contra o tempo para regularizar o volante paraguaio Mathias Villasanti na CBF. Mesmo sem ser anunciado, o jogador fez seus primeiros trabalhos nessa quarta-feira no CT Luiz Carvalho, e a intenção da comissão técnica é utilizá-lo no confronto de sábado, contra o São Paulo, no Morumbi.

Villasanti vinha jogando pelo Cerro Porteño e não terá problemas em relação à preparação física. A estreia já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro dependerá das questões burocráticas.

O Grêmio vem negociando com o Deportes Tolima, da Colômbia, a contratação do meia-atacante Jaminton Campaz. E não está medindo esforços para ter o jogador de 21 anos, uma das principais promessas do futebol daquele país. O clube colombiano já rechaçou uma primeira proposta e não estaria disposto a liberar o atleta por menos de 5 milhões de dólares. Campaz é uma convicção do departamento de futebol do Grêmio e tem o perfil considerado ideal para dar mais intensidade e criação ao meio-campo.

Veja Também

Para o jogo diante do São Paulo, o técnico Luiz Felipe Scolari deve ter apenas um reforço entre aqueles jogadores que se recuperam de lesão. O zagueiro Walter Kannemann deve retornar ao time titular. O Grêmio prestou ontem uma homenagem ao goleiro Brenno, o volante Matheus Henrique e o massagista Marco Aurélio, o Marquinho. Os três estiveram com a Seleção Brasileira que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio.