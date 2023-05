Grêmio terá retorno de Gabriel Grando para duelo contra o Cruzeiro

publicidade

A boa atuação de Adriel diante do Athletico-PR ainda não foi suficiente para mantê-lo como titular no Grêmio. Para o jogo desta quarta-feira, às 20h, no Mineirão, diante do Cruzeiro, o técnico Renato Portaluppi fará uma nova mudança na meta gremista. Adriel cederá lugar para Grando, conforme anunciado pelo próprio treinador no último sábado.

"O Grando é quem vai atuar na quarta contra o Cruzeiro. É importante dizer que todos já sabiam que ele (Chapecó) iria voltar. Aliás, o Grando não saiu por falha ou deficiência. É importante dar ritmo para todos os atletas porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa", disse Renato.

Renato também falou na coletiva sobre a importância de ter jogadores da base entre os profissionais. No sábado, um deles, Cuiabano, foi decisivo para a vitória em Curitiba. Depois do jogo, o próprio atleta exaltou o bom momento. "Feliz pelo gol e agradeço ao Renato pela confiança. Atuei em uma posição improvisada, mas estou aí para ajudar e estou muito feliz por isso", resumiu.

O lateral Fábio destacou que o Grêmio vai confiante para o duelo contra o Cruzeiro. "A vitória no Gre-Nal teve uma importância enorme. Aliás, vencer este ou qualquer outro jogo nos dá confiança. Ganhamos em Curitiba de uma equipe muito difícil e agora vamos para Minas Gerais buscar a classificação", afirmou.

