Grêmio terá retornos importantes para decisão contra o Cruzeiro

Após vencer o Athletico-PR pelo Brasileirão, o Grêmio chega cheio de moral para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 20h, pela Copa do Brasil. Para esse confronto decisivo das oitavas de final, o técnico Renato Portaluppi terá o retorno de quatro titulares importantes: Kannemann, Carballo, Bitello e Luis Suárez.

Suspenso no final de semana, Kannemann deverá formar a linha de zaga com Bruno Alves e Bruno Uvini, já que a ideia de Renato é manter o esquema com três defensores. Com essa formação, o Tricolor teve êxito no Gre-Nal, na Arena, e diante do Furacão, em Curitiba. “A opção de jogar com os três zagueiros vai dar certo em alguns jogos e em outros não, o mais importante é passar para o grupo em treinamentos o que tem que ser feito e eles conseguirem executar”, disse o treinador após o jogo na Arena da Baixada.

Poupados contra o Athletico Paranaense, Bitello, Carballo e Suárez também reforçam a equipe em Belo Horizonte. O gramado sintético foi um dos motivos que tirou o trio da partida no último sábado. Enquanto o volante uruguaio convive com dores no púbis, o camisa 39 tem atuado com problema na posterior da coxa, como já foi revelado publicamente pelo técnico tricolor. O impacto do tipo de grama diferente poderia acarretar no agravamento desses problemas, tirando os dois atletas de uma sequência importante de partidas na atual temporada.

A presença de Luis Suárez no Mineirão poderá ser determinante a favor dos gaúchos. Artilheiro do Grêmio com 14 gols em 2023, Luisito já foi decisivo no jogo de ida, quando garantiu o empate por 1 a 1, em Porto Alegre. Caso venha a marcar o gol da classificação em BH, o camisa 9 garantirá R$ 4,3 milhões aos cofres do Tricolor − o que seria fundamental para ajudar na crise financeira que o clube atravessa após retornar da Série B do Brasileirão.

Outra definição do técnico gremista é no gol. Mesmo que tenha sido titular na vitória contra o Furacão, Adriel voltará ao banco de reservas. O camisa 31, que não atuava desde o dia 16 de abril, foi sacado do time por uma série de problemas disciplinares. Desde então, Gabriel Grando assumiu a titularidade e seguirá dessa forma contra a Raposa. “Independentemente da atuação do Adriel , já está definido que o Grando será o goleiro de quarta-feira. Adriel já jogou hoje (sábado) sabendo dessa definição”, revelou Renato.