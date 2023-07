Grêmio terá vários desfalques para encarar o Goiás

publicidade

O Grêmio volta as suas atenções para o Brasileirão, neste domingo, às 18h30min, contra o Goiás no estádio Serra Dourada. Porém, o técnico Renato tem alguns problemas para escalar a equipe. São pelo menos três baixas: o meia Cristaldo, com uma uma lesão na coxa direita, o lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso, e o zagueiro Kannemann, com fratura na mão. O volante Carballo não treinou e virou dúvida.

Assim, Cuiabano entra no lugar de Reinaldo e Gustavo Martins na vaga de Kannemann, desde que o sistema com três zagueiros seja mantido. Caso Carballo seja cortado, Ronald ganhará outra chance de começar titular.

Nesta sábado pela manhã, o atacante Luis Suárez confirmou que deixa o Tricolor no final do ano. Para este domingo, ele está confirmado na equipe.

Já o treinamento de hoje ocorreu com portões fechados para a imprensa. O preparador físico Reverson Pimentel orientou os atletas em trabalhos de mobilidade, corridas e alongamento. Na sequência, o comandante Renato Portaluppi, comandou trabalhos de bola parada, ajustes técnicos e situações e estratégia de jogo.

O Grêmio deve entrar em campo com Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Ronald), Bitello e Ferreira; Luis Suárez.

Apesar de reconhecer a boa fase do Botafogo, Renato confia que o segundo turno pode mudar o cenário. "O Botafogo está disputando com mais 19 times. Ele está fora da casinha, disparou. É difícil ver um time disparar desse jeito. Mas tem todo o segundo turno, muita coisa pode acontecer."

Veja Também