Grêmio toma susto, mas vence o Ypiranga nos pênaltis e está na final do Gauchão

Foi sofrido, com drama, mas o Grêmio está na final do Gauchão 2023. Depois de tomar um susto e sair atrás do placar, o Tricolor buscou a virada e fez 2 a 1 no tempo normal. Na cobrança de penalidades, a equipe gremista fez 5 a 4. Adriel foi o herói da partida ao pegar dois pênaltis na Arena no começo da noite deste sábado.

Durante os 90 minutos, Mossoró abriu o placar para o Ypiranga aos 8 minutos da segunda etapa. O Grêmio empatou o jogo com Thaciano de cabeça, aos 16 minutos, e virou o placar com Bruno Uvini, também de cabeça aos 32 minutos. O Tricolor agora aguarda o jogo entre Inter e Caxias, amanhã no Beira-Rio, para saber quem enfrentará na grande final. Independente do adversário, uma coisa é certa: o segundo jogo será na Arena.

Grêmio pressiona, mas não consegue abrir o placar

Foi um jogo tenso. Se de um lado, o Grêmio tinha Suárez e companhia, do outro, um forte e aguerrido Ypiranga entrou em campo disposto a vender caro a vaga para a final. Com muitos desfalques, principalmente no setor de meio campo, Renato Portaluppi optou por uma equipe ofensiva com Thaciano como volante, enquanto a criação ficou a cargo de Vina e Bitello. No ataque, Galdino e Ferreira eram os responsáveis pelas jogadas pelas pontas, já que Luisito era a referência.

Nos primeiros 45 minutos, o Grêmio bem que tentou, mas não conseguiu abrir o marcador. Precisando do resultado, o Tricolor demorou para engrenar ainda que tenha obrigado o goleiro Caíque a fazer uma defesa no primeiro minuto de jogo. Depois disso, o Ypiranga por vezes conseguiu controlar o ataque do Grêmio. Zinho entrou no lugar de Ferreira, lesionado, e deu mais poder de criação ao ataque gremista.

Nos 15 minutos iniciais, o Grêmio apertou o ritmo e obrigou ao goleiro Caíque a fazer grandes defesas. Depois disso, o Ypiranga por vezes conseguiu controlar o ataque do Grêmio. Aos 17 minutos, o goleiro do Ypiranga brilhou mais uma vez e impediu o gol de cabeça de Suárez.

No minuto seguinte, Zinho entrou no lugar de Ferreira, lesionado, e deu mais poder de criação ao ataque gremista. A partir daí, o Grêmio passou a ser mais agressivo. Aos 27, Thaciano resolveu arriscar de fora da área e a bola passou muito perto do gol.

Depois disso, aos 33, Suárez foi quem desperdiçou uma chance dentro da pequena área após um cruzamento vindo da esquerda. Nos minutos finais da etapa inicial, Bitello obrigou o goleiro Caíque a fazer duas grandes defesas. A principal delas foi aos 45 minutos, em um chute de fora da área. E foi assim, pressionando, que o Grêmio desceu para o vestiário em um jogo que permaneceu com o placar fechado.

Segundo tempo frenético

Se o primeiro tempo foi de placar fechado o segundo tempo foi outro e começou frenético. O Grêmio entrou disposto a fazer o resultado. Com seis minutos o Tricolor já havia criado duas chances claras de gol que pararam em Caíque. Apesar da pressão, quem abriu o placar foi o Ypiranga com Mossoró. De frente para o gol, o meia do Canarinho arriscou, a bola desvia na zaga e matou o goleiro Adriel. Estava aberto o placar. Depois disso só deu Grêmio na partida. E o empate era um questão de tempo. Aos 16 minutos Thaciano aproveitou o cruzamento e cabeceou para o gol.

O goleiro Caíque que tanto salvou sua equipe, dessa vez falhou. Estava empatada a partida. Apesar da falha, Caíque continuou salvando o Ypiranga! Suáres perdeu duas vezes cara a cara com o goleiro, aos 19 e aos 22 minutos.

Se não dava por baixo, então era por cima que as coisas aconteciam para o lado Tricolor. Aos 34 minutos, Reinaldo cruzou e Bruno Uvini virou o jogo. O que se viu nos 10 minutos finais foi um Grêmio indo para frente tentando o gol que evitaria os pênaltis. Do outro lado o Ypiranga se defendendo como pôde. Deu certo e o jogo foi para os pênaltis.

Nas primeiras duas cobranças, duas bolas na trave. Reinaldo acertou o travessão para o Grêmio e Gedeílson também carimbou a trave para o Ypiranga. Cristaldo e Mossoró converteram os primeiros gols para seus times. Bitello e Erick também acertaram suas cobranças deixando o placar igual. Na quarta cobrança Suárez bateu forte no canto, sem chance para Caíque que acertou o lado, mas não pegou, e colocou o Grêmio na frente.

Ralph bateu mal e Adriel pegou o chute, deixando o Grêmio na vantagem com o mesmo número de cobranças. Cabia a Diego Souza decidir o resultado, mas o atacante do Grêmio desperdiçou e acertou a trave deixando escapar a classificação. Na sequência, Caíque bateu e deixou tudo igual.

Nas cobranças alternadas, Bruno Alves e Ronald fizeram a sua parte. Gustavinho foi para a sétima cobrança do Grêmio e converteu. Jhonathan Ribeiro não teve a mesma sorte e parou em Adriel, classificando o Grêmio para a final do Gauchão.

Gauchão 2023 - Semifinal

Grêmio 2 (5)

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Thaciano (Gustavinho) , Bitello, Vina(Diego Souza), Ferreira (Zinho) e Galdino(Thiago Santos) (Cristaldo); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Ypiranga 1 (4)

Caíque; Gedeilson, Islan, Windson (Ronald) e PK(Gustavo Nogvy); Lorran, Mossoró, Erick Farias e João Pedro(Ralph) ; Matheuzinho (MV) e Barbio (Jhonatan Ribeiro) . Técnico: Luizinho Vieira.

Cartões Amarelos: PK (Y),Erick Farias (Y) e Reinaldo

Árbitro: Douglas Silva (RS)

Assistentes: Tiago Kappes Diel (RS) e Fagner Côrtes (RS)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)