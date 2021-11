Grêmio trabalha para aprimorar sistema e solidez defensiva

publicidade

O técnico Vagner Mancini dedicou parte do treinamento desta quinta-feira para aprimorar o sistema defensivo do Grêmio. Depois de dez jogos sofrendo gols, a defesa gremista passou em branco na vitória contra o Fluminense. No geral, o Tricolor - com 38 gols sofridos - é o quarto time mais vazado da competição.

A expectativa é que com a sequência de Geromel e Kannemann, a solidez apareça e a equipe tenha mais tranquilidade para pensar no ataque e construir as vitórias necessárias para escapar do rebaixamento. Ofensivamente, são 26 gols marcados e um saldo negativo de 12.

No trabalho dessa tarde, o time executou 10 contra cinco com foco nos aspectos defensivo, com pressão, cobertura, gesto corporal. Depois 11 contra seis até 11 x 11 com organização ofensiva e defensiva envolvendo sincronia da linha defensiva, cobertura e balanço dos blocos. A atividade fechou com treino tático de movimentações com ajustes em superioridade e inferioridade numérica setorial.

