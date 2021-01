Grêmio trabalha transição defesa para o ataque em treino no CT presidente Luiz Carvalho

publicidade

O Grêmio realizou na manhã desta quarta-feira no Centro de Treinamento presidente Luiz Carvalho o penúltimo treino antes de enfrentar o Palmeiras, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na principal atividade do trabalho, Renato Portaluppi comandou um exercício coletivo de transição defesa para o ataque.

Após o aquecimento, o elenco fez uma atividade física de força sob a orientação do preparador Márcio Meira. Na sequência, o grupo foi dividido em dois para um trabalho tático em um gramado dividido em três espaços delimitados com faixas no gramado. O objetivo do treino era a transição defesa para o ataque, com troca rápida de passes e com as linhas avançando de forma coletiva.

Para encerrar os trabalhos, Renato Portaluppi dividiu o grupo em três. Em campo reduzido, duas equipes se enfrentavam e a terceira ficava no limite do campo para dar suporte ao time que tinha a bola nas laterais e na linha de fundo.

Geromel segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa e deve ficar à disposição para o jogo contra Atlético-MG, na próxima quarta-feira, às 19h15min, na Arena. Além do zagueiro, o Grêmio não poderá contar com o volante Lucas Silva e o zagueiro Paulo Miranda, que cumprem suspensão automática.

Por outro lado, Luiz Fernando volta a ficar à disposição após se recuperar da Covid-19. Maicon voltou aos treinos na terça-feira e deve viajar para São Paulo. A tendência é que o Tricolor atue com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

O Grêmio treina na quinta-feira, às 9h15min, e a partir das 13h30min inicia o deslocamento para São Paulo. O jogo contra o Palmeiras está marcado para sexta-feira, às 21h30min, no Allianz Parque.

O Tricolor é quinto com 49 pontos e 28 jogos. Os paulistas ocupam a sexta colocação com 47 e uma partida a menos.

