Grêmio treina em São Paulo e mantém mistério no time que enfrenta o Sport

publicidade

O Grêmio encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Sport no Centro de Treinamentos Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. Após a atividade, o grupo almoçou no hotel que serviu de concentração e iniciou a viagem de três horas até Recife.

O Tricolor mantém mistério em relação ao time que enfrentará os pernambucanos em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da possibilidade de entrar no G4, caso vença a partida e Inter e Palmeiras empatem no jogo do Beira-Rio, a tendência é de um time misto ou reserva.

A estratégia deve ser utilizada pelo desgaste físico e mental da desclassificação na Libertadores para o Santos e para preservar os titulares para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30min, na Arena.

Pinares e Luiz Fernando devem iniciar a partida em Recife. Ambos não podem atuar na Copa do Brasil. O chileno por ser contratado após o fechamento das inscrições e o brasileiro por ter atuado pelo Botafogo na competição.

• Acompanhe Grêmio e Sport no Correio do Povo

O Tricolor ainda não revelou a situação do lateral Orejuela. O jogador sentiu um problema físico na coxa esquerda no lance do segundo gol do Santos e teve que deixar o gramado. Victor Ferraz entrou na sua vaga e deve atuar no sábado. A escalação só será conhecida uma hora antes do início do jogo, marcado para as 19h.

A partida está marcada para a Ilha do Retiro. Após 24 jogos, o Grêmio tem 41 pontos, mesmo número de pontos do Palmeiras, quarto colocado, e Inter, quinto, mas tem uma vitória a menos que os dois. Em relação ao Colorado, o Tricolor tem um jogo a menos.

Veja Também