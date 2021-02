Grêmio treina transições da defesa para o ataque e finalizações antes de enfrentar o Athletico-PR

publicidade

O Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o Athletico-PR na manhã deste sábado com um treino de transições ofensivas e finalizações no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. Na oportunidade, o técnico Renato Portaluppi realizou um trabalho especial com a equipe que irá enfrentar o Furacão.

Após o aquecimento, o grupo foi divido em dois. Os suplentes aproveitaram a véspera da partida para trabalhar fundamentos técnicos, como a troca de passes rápidas com um toque na bola, em campo reduzido. Já a equipe que entrará em campo no domingo, na Arena, recebeu as últimas orientações de como enfrentar o Athletico-PR.

Os titulares também exercitaram a transição rápida da defesa para o ataque. Além de aprimorar as finalizações. Após a atividade, o elenco iniciou a concentração para o jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partir de domingo, às 18h15min, na Arena, é considerada fundamental para o Grêmio assegurar uma vaga para a pré-Libertadores, mesmo com a possibilidade de entrar na fase de grupos, caso vença o Palmeiras nas finas da Copa do Brasil. A escalação só será conhecida uma hora antes da bola rolar.

