Grêmio vê Muniz e Michael como reforços distantes

publicidade

O Grêmio tinha dois alvos para esta janela do meio do ano: os atacantes Michael, do Al Hilal, e Rodrigo Muniz, do Fulham. No entanto, as contratações estão cada vez mais distantes pelos altos valores salariais.

"Não temos uma atualização sobre esses atletas, são de um padrão salarial que o Grêmio não pode arcar", afirmou o vice de futebol, Antônio Brum, após o empate na Bahia.

Michael é um desejo antigo da direção e do técnico Renato Portaluppi. Entretanto, o Tricolor não tem condições de adquirir o atacante junto aos árabes.

Brum pondera que a busca por reforços segue para além deste nomes. "Estamos atentos à janela de transferência. Temos um grupo forte, mas sabemos que é preciso reforçar".

Veja Também