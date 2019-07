Grêmio valoriza evolução e aprendizado para jogo contra o Libertad

publicidade

Grêmio e Libertad já se enfrentaram duas vezes na Libertadores da América deste ano, com uma vitória para cada lado. Na quinta-feira, as duas equipes voltam a jogar, dessa vez pelas oitavas de final. E o fato de ter pela frente um adversário conhecido é visto como positivo no Grêmio. O momento de evolução, que contrasta com as atuações do primeiro semestre, é outro ponto a ser considerado.

“A gente já tem um pouco de conhecimento do adversário, entende como eles jogam. Trocaram algumas peças, mas o treinador segue o mesmo, então nós sabemos que eles gostam de pressionar bastante, conhecemos o modelo de jogo”, destaca o meia Jean Pyerre.

O jogador citou o momento ruim que a equipe atravessou no início da Libertadores, correndo risco até de ficar de fora das oitavas de final. “Nós aprendemos com os nossos erros este ano, erramos tudo que tinha para errar, mas conseguimos dar a volta por cima. Fizemos uma excelente partida contra o Bahia (pela Copa do Brasil)”, exemplificou Jean Pyerre.

Grêmio e Atlético-MG estão em uma queda de braço pela contratação do atacante Luciano, emprestado pelo Leganés, da Espanha, ao Fluminense. O Galo já teria se acertado com o atleta, inclusive oferecendo um contrato até 2023. Por outro lado, o Grêmio tem uma situação encaminhada com o clube espanhol, que é o dono dos direitos econômicos. Além disso, a proposta financeira do Tricolor ao jogador é mais vantajosa, mas o Atlético estaria disposto a cobrir o valor oferecido. O impasse terá novos capítulos.