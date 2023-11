Grêmio vence Bahia com gol de Suárez e encurta distância para Botafogo

publicidade

O Grêmio contou mais uma vez com o brilho de Luis Suárez para vencer o Bahia por 1 a 0 na noite deste sábado, na Arena, e chegar à quarta vitória seguida no Brasileirão. O resultado da 32ª rodada leva o Tricolor até a vice-liderança, com 56 pontos, três a menos que o líder Botafogo, que tem dois jogos em falta. Palmeiras e Red Bull Bragantino são os rivais que ainda podem ultrapassar até o final do fim de semana.

A equipe de Renato Portaluppi sofreu, suou e transpirou para vencer o desesperado time baiano. Sem inspiração, o Grêmio viu Suárez justificar o motivo de tanta saudade que deixará no coração gremista. Após passe de Besozzi, o camisa 9 fuzilou o goleiro Marcos Felipe e marcou o único gol do duelo. Os minutos finais foram de pressão dos visitantes e sufoco. No apito final, deu tudo certo.

Na quinta-feira, o Grêmio enfrenta o Botafogo, às 20h, em confronto direto na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Antes, os cariocas encaram o Vasco da Gama, na segunda-feira, e podem recolocar os seis pontos de distância.

Travado

Novamente com três zagueiros e dois volantes, o Grêmio viu seu meio campo "esvaziado" dar espaços ao Bahia na primeira etapa. Os visitantes trocaram passes com naturalidade e o Tricolor não conseguiu pressionar jogando em casa.

A maior parte do tempo foi de um duelo travado, com faltas e pouco brilho de lado a lado. João Pedro e Reinaldo não conseguiam avançar pelas laterais e o ataque estava "travado". Quando destravou, o time gremista chegou com perigo aos 24 minutos. Suárez avançou pelo meio e rolou para Reinaldo. O lateral soltou uma bomba cruzada que Marcos Felipe defendeu.

O Bahia respondeu na reta final. Depois de longa troca de passes, Everaldo encontrou Cauly dentro da área. O meia fintou Bruno Uvini e finalizou forte no travessão do goleiro Grando, que tirou com os olhos. Antes do fim, Renato colocou Besozzi, Galdino e Ferreira para o aquecimento.

Suárez desequilibra

Como indicou, Renato mudou com Ferreira e Galdino nas vagas de Bruno Uvini e JP Galvão, desmanchando os três zagueiros. No lance inicial, o Grêmio assustou. Após escanteio, Carballo levou a melhor e tocou para o meio. Bruno Alves não alcançou para tocar ao gol vazio. Grando salvou o tento baiano na sequência. Thaciano cruzou da direita e Everaldo testou forte para grande defesa.

Suárez desperdiçou chance aos 10 minutos. Cristaldo inverteu bem o lance e o camisa 9 furou a batida cruzada. Os visitantes insistiam em chutes de longe. Grando segurou dois momentos.

Renato fez mais uma troca aos 22. Besozzi entrou no lugar do discreto Cristaldo. Em sua primeira chegada efetiva, Besozzi criou o gol. Ele driblou o marcador e deu linda assistência para Suárez vencer Marcos Felipe em chute cruzado de esquerda.

O Tricolor gaúcho recuou com a vantagem e deu espaços para o Esquadrão. Grando apareceu bem mais uma vez na bomba de Gabriel Xavier. Aos 38 minutos, o Grêmio tirou Suárez, ovacionado pelo estádio, e Carballo para colocar Josué e Natã e se instalar ainda mais na defesa. Mesmo com o jogo franco, o time de Renato garantiu mais três pontos e a quarta vitória em sequência no Brasileirão.

Brasileirão 2023 - 32ª rodada

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann, Uvini (Galdino) e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Natã) e Cristaldo (Besozzi); JP Galvão (Ferreira) e Luis Suárez (Josué). Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia

Marcos Felipe, Cicinho (Vitor Jacaré), Gabriel Xavier, David Duarte e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Acevedo e Cauly; Yago Felipe (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Gols: Suárez (24min/2°T)

Cartões amarelos: Kannemann e Bruno Alves (Grêmio) David Duarte, Cicinho e Thaciano (Bahia)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC-Fifa)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN-Fifa)

Data e hora: 04 de novembro de 2023, sábado, às 19h30min

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)