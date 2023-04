Grêmio vence o Caxias e conquista o hexacampeonato gaúcho na Arena

publicidade

Pela sexta vez consecutiva, o Rio Grande do Sul foi pintado de azul, preto e branco. Neste sábado, o Grêmio venceu o Caxias por 1 a 0, na Arena, e chegou ao seu 42° título do Gauchão na história. O gol foi marcado por Luis Suárez, de pênalti.

Como esperado, o confronto em Porto Alegre foi duro. Se enganou quem pensou que os comandados de Renato teriam vida fácil. A campanha Grená não foi à toa. Muito bem postado defensivamente, o Caxias impôs muitas dificuldades. Mesmo assim, foi o Tricolor que criou as melhores chances, principalmente no primeiro tempo. Na etapa final, após revisão do VAR, o camisa 9 uruguaio definiu o confronto da marca da cal.

O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30min, para enfrentar o ABC, em Natal, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois, no domingo, estreia no Brasileirão contra o Santos, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18h30min.

Tricolor cria, mas não marca

Com o apoio da Arena lotada, o Grêmio iniciou a decisão no campo de ataque, pressionando o Caxias. Porém, a primeira chegada foi da equipe Grená. Aos 2, Marcelo cruzou da direita e Diego Rosa desviou de cabeça para fora. Aos 7, o Tricolor tentou chegar com mais perigo. Em boa troca de passes, Suárez recebeu dentro da área, mas ediantou demais e a bola ficou com o goleiro Bruno Ferreira.

Aos 12, Renato foi obrigado a fazer a primeira mudança na equipe. Reinaldo sentiu dores no joelho direito e foi substituído por Diogo Barbosa. Cinco minutos depois, o Grêmio quase abriu o placar. Após erro de Marlon na saída de bola, Cristaldo rolou para Suárez. Sozinho, o camisa 9 finalizou de bico e a bola, caprichosamente, beijou a trave direita de Bruno Ferreira.

Kannemann foi fundamental para a vitória deste sábado / Foto: Mauro Schaefer

Aos 20, Suárez ganhou da marcação e deu toque de cabeça para Bitello. Dentro da área, o camisa 39 girou e finalizou em cima da marcação. A bola saiu para escanteio. Três minutos depois, Villasanti construiu bela jogada pela meia esquerda, trocou passe com Bitello e finalizou de dentro da área. A bola passou tirando tinta da trave esquerda de Bruno Ferreira.

A pressão gremista seguiu a todo vapor. Aos 26, após nova troca de passes, Carballo recebeu na entrada da área e finalizou para ótima defesa do goleiro do Caxias. Seis minutos depois, Cristaldo cobrou escanteio da direita e Suárez desviou de cabeça por cima do gol.

Aos 37, Cristaldo cobrou falta da meia esquerda direta para o gol. O goleiro Bruno Ferreira deu um tapa na bola e colocou para escanteio. Na última chegada da etapa inicial, aos 45, Luis Suárez tentou o chute de fora da área, mas pegou mal na bola.

Suárez resolve

A tônica partida seguiu a mesma na etapa final, com o Tricolor pressionando para abrir o placar. Aos 4, após boa troca de passes, Cristaldo finalizou de esquerda da entrada da área, e a bola passou por cima da meta de Bruno Ferreira. Três minutos depois, Bitello cobrou falta da meia esquerda com muito perigo. O goleiro do Caxias ficou estático embaixo das traves, mas teve a sorte da bola ir para fora.

Na primeira chegada com perigo, aos 10, o Caxias quase abriu o placar. Peninha tabelou com Eron e finalizou da entrada da área para grande defesa de Adriel. Dois minutos depois, Marlon recebeu na intermediária, avançou e finalizou de perna esquerda para fora.

Aos 14, Vina teve a chance de marcar. Após troca de passes entre Suárez e Bitello, o camisa 11 recebeu dentro da área e finalizou para defesa excepcional de Bruno Ferreira. Na jogada, o centroavante uruguaio foi puxado, e o VAR chamou Leandro Vuaden. Após revisão, o árbitro marcou a penalidade.

Aos 19, Suárez cobrou com perfeição para explodir a Arena. O camisa 9 bateu à meia altura no canto direito, Bruno Ferreira foi na bola, mas não conseguiu alcançar, 1 a 0. Festa dos mais de 51 mil torcedores.

Suárez mais uma vez foi decisivo / Foto: Mauro Schaefer

Com o gol sofrido, o Caxias buscou sair mais para o jogo. Aos 21, Dudu Mandai avançou pela intermediária e finalizou. A bola passou à direita da meta de Adriel. Aos 25, o Pistolero quase marcou o seu segundo gol. Vina deu uma bela assistência por elevação e Suárez completou para ótima intervenção de Bruno Ferreira.

Um minuto depois, o Caxias quase empatou o confronto em Porto Alegre. Após cobrança de falta, Fernando desviou e Adriel fez grande defesa. Na sobra, Marlon, sozinho dentro da área, finalizou muito mal e perdeu a melhor chance grená. Aos 35, Suárez recebeu cruzamento da direita e cabeceou no meio do gol. O goleiro Bruno Ferreira fez defesa tranquila.

Renato Portaluppi aproveitou os minutos finais para fazer substituições com a intenção de garantir o resultado. Lucas Silva, Gustavinho e Bruno Uvini foram a campo nos lugares de Carballo, Bitello e Cristaldo. O Caxias, por sua vez, tentou ter uma maior presença ofensiva, mas esbarrava na própria qualidade.

Aos 54, Lucas Silva poderia ter definido o confronto. Em passe de Luis Suárez, o camisa 16 completou para o fundo das redes. Porém, o VAR, mais uma vez, chamou Leandro Vuaden, que anulou o gol por falta no jogador do Caxias na origem da jogada. Na cobrança, Marcelo acertou a barreira, e a bola saiu pela linha de fundo. Foi a última grená para tentar o empate.

Quando Leandro Vuaden apitou o final da partida, os mais de 51 mil torcedores fizeram a festa na Arena. O sexto título consecutivo e o 42° na história. O Rio Grande do Sul foi mais uma vez pintado de azul, preto e branco.

Gauchão 2023 - Final - Jogo 2

Grêmio 1

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo (Diogo Barbosa); Villasanti, Carballo (Lucas Silva), Cristaldo (Bruno Uvini), Bitello (Gustavinho) e Vina (Zinho); Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Caxias 0

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu (Adriel), Fernando e Dudu Mandai; Marlon (Marciel), Vini Guedes (Vinícius) e Peninha (Marcão); Diego Rosa (Yago Taborda), Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

Gol: Luis Suárez, aos 19 minutos do segundo tempo (G)

Cartões amarelos: Bruno Alves (G); Dirceu, Vini Guedes, Marlon e Diego Rosa (C);

Cartões vermelhos: Diogo Barbosa (G); Vinícius (C)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

Data e hora: 08/04, sábado, às 16h30

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 51.556 torcedores