Grêmio vence o Cruzeiro por 1 a 0 e avança na Copa do Brasil

O Grêmio lembrou de campanhas copeiras passadas, nesta quarta-feira, está nas quartas de final da Copa do Brasil 2023. O Tricolor superou o fator local e venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão.

O gol foi marcado no primeiro tempo por Villasanti. Suárez pressionou a saída de bola, roubou e fez o passe para o companheiro que chegou finalizando.

Na segunda etapa, o Gremio soube usar a vantagem a favor. Fechou a casinha e deixou o Cruzeiro vir. A equipe mineira trocou muitos passes, mas tinha dificuldade de furar o bloqueio e criar boas chances. Quando chegou, se deparou com Gabriel Grando, que teve atuação segura e fez defesas importantes.

Grêmio abre o placar no primeiro tempo

Na primeira metade do primeiro tempo, o Cruzeiro era predominante na partida. O time da casa mantinha a posse de bola e ocupava o campo do Grêmio com bastante frequência.

Logo aos sete minutos, a Raposa teve uma boa chance de marcar. Wesley fez jogada pela direita, cruzou na área para Henrique Dourado, que cabeceou bem, vencendo o goleiro Gabriel Grando. Bruno Alves salvou em cima da linha.

Para a partida, Renato manteve o esquema de três zagueiros. A escolha teve o mérito de impedir que o Cruzeiro criasse, mesmo com a posse de bola.

O gol saiu em um momento em que o Grêmio subiu sua marcação e passou a apertar a saída de bola do Cruzeiro. Aos 27 minutos, o zagueiro Lucas Oliveira errou o passe para Castán na defesa. Suárez roubou e fez o passe para Villasanti, que chegava na entrada da área e marcou.

Em vantagem, o Grêmio passou a atacar o Cruzeiro com mais intensidade, com Suárez, Bitello e Cuiabano. Na reta final da primeira etapa, o Cruzeiro pressionou, buscando o empate e chegou a ter duas boas chances. Henrique Dourado recebeu uma bola na entrada da área, girou e soltou uma paulada no travessão. Em um chute forte de Lucas Oliveira, Gabriel Grando salvou de mão trocada.

Grêmio usa bem a vantagem

Na segunda etapa, o Grêmio soube usar a vantagem. O Tricolor se fechou no campo de defesa, saindo no contra-ataque. O Cruzeiro mantinha posse de bola e trocava passes no campo de ataque, mas não conseguia furar o bloqueio gremista.

Mesmo jogando mais retraído, o Tricolor levou perigo quando foi ao ataque. Aos 17, Cuiabano fez jogada de força pela esquerda e tocou para Bitello marcar o segundo, mas o juiz anulou o gol após ver as imagens no VAR, marcando falta do lateral.

Na reta final, o Cruzeiro foi com tudo para cima. Aos 38, Gabriel Grando fez duas boas defesas seguidas. Primeiro em forte chute à queima roupa de Gilberto. Na sequência, o goleiro gremista saiu nos pés de Marlon, evitando o empate.

O Cruzeiro pressionou até o último minuto, mas conseguiu criar poucas chances de gol, com o Grêmio bem fechado. Quando chegou, parou uma atuação segura do goleiro Gabriel Grando.