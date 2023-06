Grêmio vence o São Paulo de virada e entra no G4 do Brasileirão

publicidade

Em um jogo eletrizante, o Grêmio venceu o São Paulo de virada por 2 a 1, neste domingo na Arena. O visitante saiu na frente com Calleri, mas o Tricolor Gaúcho virou o placar ainda no primeiro tempo. Os gols foram marcados por Cristaldo, de pênalti, e Reinaldo. Com a vitória, o Grêmio chega aos 17 pontos e ingressa no G-4, na terceira colocação.

Sem jogos durante a semana, o próximo confronto do Grêmio será no domingo, dia 11, quando irá enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. Já o São Paulo pega o Tolima no Morumbi pela Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira no Morumbi.

Virada na primeira etapa

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, e pela sequência de duas vitórias no Brasileirão, o Grêmio entrou no gramado da Arena disposto a manter a boa fase e ingressar no G-4. Do outro lado, um São Paulo também vivendo bom momento, mesmo após o susto no jogo pela Copa do Brasil, onde perdeu para o Sport durante os 90 minutos mas classificou-se nos pênaltis.

Sem invenções, Renato optou por começar a partida com três zagueiros, sistema que vem utilizando nas últimas partidas. Suárez, a principal dúvida, foi confirmado na equipe titular uma hora antes do início do jogo. Do time que venceu o Cruzeiro, e avançou às quartas de final na Copa do Brasil, a única mudança foi Cristaldo no lugar de Cuaibano.

Impulsionado por sua torcida, o Grêmio começou o jogo tentando impor seu estilo de jogo habitual, com troca de passes e pressionando o adversário quando não estava com a bola. Aos 10 minutos Cristaldo já havia invadido a área porém teve seu cruzamento interceptado pelo goleiro Rafael.

Apesar da intensidade, quem abriu o placar foi o São Paulo. Aos 13 minutos, em um contra-ataque, Caio Paulista, após roubada de bola, disparou para o campo de ataque. O jogador achou Calleri e cruzou para o camisa 9. Gabriel Grando falhou na saída de bola e o cabeceio fraco encobriu o gremista para o 1 a 0.

O gol foi um banho de água fria na torcida mas não intimidou o time de Renato. O Grêmio foi para cima do São Paulo. Aos 16 minutos, Suárez cabeceou com perigo obrigando Rafael a fazer uma grande defesa, espalmando para fora. Na sequência, Rafael agarrou firme a cabeçada de Kannemann após a cobrança de escanteio.

Aos 24, Suárez de dentro da área chutou com perigo mas teve seu arremate bloqueado pela defesa. Com tanta pressão, o gol era uma questão de tempo, e foi o que aconteceu. Aos 30 minutos, após uma série de chutes desferidos, Cristaldo chutou e a bola bateu na mão de Alan Franco. Pênalti marcado. O mesmo Cristaldo faz uma bela cobrança, com força no canto direito. Rafael, mesmo acertando o lado, não conseguiu fazer a defesa.

Após o empate o Grêmio continuou atacando. Aos 38 minutos veio a virada tricolor. Após troca de passes, Reinaldo recebeu de Suárez dentro da área pela esquerda. O lateral chutou rasteiro e a bola passou no meio das pernas de Rafael. A equipe gremista continuou pressionando com intensidade e só não ampliou o resultado por detalhe. Já nos descontos, Bruno Alves perdeu dentro da área, após cobrança de escanteio, em um lance em que o bandeira já havia marcado o impedimento. E, foi isso na primeira etapa.

Grêmio resiste e garante a vitória

Precisando correr atrás do resultado, o São Paulo promoveu duas mudanças. Entraram Rodriguinho e Nathan Mendes. As mudanças fizeram efeito, já que Tricolor Paulista quase empatou o placar aos 10 minutos com Rodriguinho. O atacante recebeu de dentro da área, mas teve seu chute desviado por Grando. A bola ainda bateu na trave.

A resposta do Grêmio veio no minuto seguinte. Suárez achou Cristaldo dentro da área e na cara do gol. O meia chutou, mas Rafael fez novamente uma bela defesa. Aos 16 minutos, Renato trocou Cristaldo por Everton Galdino. Do outro lado, Dorival já havia mexido mais uma vez com Luciano, ex-Grêmio, no lugar de Alisson.

O São Paulo pressionava mas o Grêmio se defendia bem e buscava no contra-ataque mata o jogo. Apesar de um jogo eletrizante, foram poucas as chances claras na segunda etapa. Aos 31 minutos, Dorival foi para o tudo ou nada, desfez o esquema com 3 zagueiros e colocou os atacantes Marcos Paulo e Deivid. Seis minutos depois foi a vez de Renato de substituir dando um novo gás ao time com 3 substituições. Renato tirou Suárez, Bitello e Carballo. Entraram Vina, Diego Barbosa e Mila.

O que se viu até o final foi um São Paulo tentando empatar mas o Grêmio coeso e não deixava a bola chegar perto do gol. Aos 46 minutos, a jogada mais perigosa do São Paulo. Luciano recebeu dentro da área pela esquerda cruzou rasteio para o meio. A bola atravessou a pequena área e foi para fora triscando a trave. O São Paulo ainda tentou o empate com bolas alçadas na área mas o Grêmio se defendeu bravamente e garantiu o resultado.

Grêmio 2

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; Fábio (João Pedro) , Villasanti, Carballo(Mila), Bitello (Diego Barbosa) e Reinaldo; Cristaldo (Galdino) e Suárez (Vina) . Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo 1

Rafael; Arboleda, Beraldo Alan Franco (David); Raí Ramos (Rodriguinho), Pablo Maia, Alisson (Luciano), Michel Araújo (Marcos Paulo) e Caio Paulista; Welligton Rato (Nathan Mendes e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Calleri, Cristaldo e Reinaldo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)