Grêmio vence São José no Passo D'Areia e mantém 100% no Gauchão

Com uma equipe alternativa, o Grêmio sofreu no gramado sintético do Passo D'Areia, teve dificuldades para impor seu estilo de jogo, mas conseguiu vencer o São José por 1 a 0 na noite deste domingo em Porto Alegre.

Após um longo período sem emoções de lado a lado, o Tricolor viu o atacante Everton Galdino sair do banco para anotar o gol da vitória e garantir a liderança e o 100% no Gauchão 2023. Os ingressos de Bitello e Ferreira, além de Galdino, melhoraram o time na segunda etapa.

São nove pontos em três jogos. Esse foi o primeiro triunfo gremista no sintético do Zequinha. Na próxima rodada, o time de Renato Portaluppi enfrenta o Esportivo, às 20h, em Bento Gonçalves.

Jogo bem ruim

Seja pela condição do gramado sintético ou pelo time reserva e desentrosado do Grêmio, o primeiro tempo foi de poucas emoções no Zequinha. Renato mandou para campo uma equipe totalmente alternativa. O zagueiro Bruno Uvini fez sua estreia. Os donos da casa até adotaram uma postura de pressão nos minutos inaugurais. Entretanto, isso não se sustentou por um longo período.

Com muitas bolas longas de lado a lado, os goleiros praticamente não trabalharam e o "Uh" das arquibancadas não chegou nem perto de ser arrancado. Aos 9 minutos, o goleiro Gabriel Grando falhou e entregou nos pés de Netto. O atacante avançou e bateu cruzado direto pela linha de fundo.

Em um rápido contragolpe, o atacante Guilherme teve a melhor oportunidade do primeiro tempo. Ele recebeu em velocidade e, de dentro da área, bateu colocado e fraco. O goleiro Rampi agarrou sem problemas. Com o avançar do relógio e o jogo "não estar acontecendo", Renato ficava nervoso e reclamava na beira do campo. O meia Cristaldo praticamente não tocou na bola durante toda a etapa inicial.

Mudanças ajudam

Renato manteve o mesmo time na volta do vestiário. Porém, o Tricolor seguia sem apresentar um bom futebol. O goleiro Gabriel Grando fez linda defesa aos 6 minutos. A zaga gremista falhou e a bola sobrou para Thiago Santos. Ele soltou uma bomba cruzada e o arqueiro apareceu bem.

O atacante Thiago Santos marcou, mas de mão. Lance foi assinaldo sem problemas pelo árbitro. Aos 20 minutos, as primeiras mudanças gremistas: Cristaldo e Guilherme deixaram o campo para Bitello e Ferreira entrarem. As alterações não surtiram rápido efeito e outras aconteceram: Diego Souza e Thaciano saíram, Galdino e Fábio foram para o gramado.

O Tricolor levou perigo com Bitello. Ele recebeu de fora da área, ajeitou e soltou uma bomba. O goleiro Rampi defendeu em dois tempos. Aos poucos, o Grêmio melhorou e o gol apareceu para dar alguma alegria a quem assistia ao duelo. Após troca de passes, Galdino recebeu de Fábio, dominou e soltou uma bomba para abrir o escore aos 35 minutos do segundo tempo.

Com a vantagem no marcador, o time gremista se recolheu e passou a defender e deixar a bola com o São José. O Zeca cedeu contragolpes, mas Gabriel Silva e Galdino desperdiçaram. Competente, a zaga segurou o placar e garantiu mais uma vitória do Grêmio no Gauchão.

Gauchão 2023 - 3ª rodada

São José 0

Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra, Bruno Jesus e Marcelo; Lissandro (John), Neko (Matheusinho), Karl e Sillas (Zé Andrade), Netto (Tayllon) e Thiago Santos. Técnico: Thiago Gomes.

Grêmio 1

Grando; Thaciano (Fábio), Gustavo Martins, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos) e Lucas Silva; Cristaldo (Ferreira), Gabriel Silva e Guilherme (Bitello); Diego Souza (Galdino). Técnico: Renato Portaluppi.

Gols: Galdino (35min/2°T)

Cartões amarelos: Mateus Pivô e Thiago Santos (São José) Bruno Uvini (Grêmio)

Arbitragem: Douglas Schwengber da Silva

Assistentes: Claiton Timm e Conrado Bittencourt Berger

Data e hora: Domingo, 29 de janeiro, às 20h30min.

Local: Passo D'Areia, em Porto Alegre (RS).