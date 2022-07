Grêmio veta saída de Fernando Henrique e empresário rebate: "Não querem ele feliz em outro lugar"

publicidade

Após acertar o empréstimo de Fernando Henrique ao Cruzeiro, o Grêmio voltou atrás e barrou a saída do volante de 21 anos. Em contato com o Correio do Povo, o presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou que o negócio "não acontecerá" mais. O empresário do jogador, Marcelo Pacheco, contesta a decisão do Tricolor e insiste na transferência do volante para Belo Horizonte. Segundo o agente, além do acordo entre todas as partes, o clube gaúcho autorizou a viagem do volante para a capital mineira, onde está desde domingo à noite.

"A direção do Cruzeiro procurou o Grêmio para a negociação. Depois procurei o Grêmio, pelos motivos óbvios, o Fernando (Henrique) não vem jogando. Se criou dentro do Grêmio um ambiente ruim pro atleta. Falaram que ele tem problemas de disciplina, o que não há. Por conta disso, nós buscamos essa concretização do negócio. Houve acordo entre Cruzeiro e atleta, fomos autorizados a viajar, através do Diego Cerri, que nos comunicou que estava tudo alinhado. A família dele estava ciente, houve a despedida com os colegas do clube. Nesse ínterim, houve uma informação que era pra esperar. Esperamos a resolução, e houve retrocesso, disse Pacheco em entrevista na Rádio Guaíba.

Para o empresário, o Tricolor só está vetando a saída de Fernando Henrique porque tem receio de que o volante possa ter sucesso com a camisa do Cabuloso: "Acredito que o Grêmio tem receio que ele tenha sucesso no Cruzeiro, e crie uma situação ruim, para quem vetou o crescimento do atleta no clube. O Grêmio não quer que ele seja feliz em outro lugar".

Pouco aproveitado na temporada 2022, com apenas seis jogos disputados, Fernando Henrique foi liberado pelo Grêmio para acertar com a Raposa por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra fixada. Porém, após pressão interna e externa, da torcida, os gaúchos voltaram atrás na decisão e querem manter o jogador em Porto Alegre.

