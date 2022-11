Grêmio: vice-presidente confirma valores de premiação em atraso com jogadores

publicidade

As finanças do Grêmio seguem nos holofotes. Nesta quarta-feira, o vice-presidente, Fabio Floriani, confirmou que existem pendências de premiação a serem acertadas com o grupo de jogadores pela atual temporada. "De fato a premiação dos jogadores e de todo o grupo profissional ainda não foi quitada. Mas o Grêmio honrará os compromissos feitos. Isso deve acontecer em dezembro", pontuou em entrevista ao programa Repórter Esportivo.

Conforme ele, a gestão Alberto Guerra identificou um cenário financeiro delicado. "A gestão anterior deixou um valor de 100 milhões de reais em empréstimos. Apesar de ter havido uma suplementação orçamentária, não se conseguiu obter 25 milhões em vendas que eram esperados".

A expectativa de Floriani é criatividade e conseguir valores através da venda de jogadores. "Teremos uma janela de venda de atletas, fazendo isso geramos um caixa". Caso isso não ocorra, ele admite que será necessário renovar os empréstimos. "Conforme formos quitando algumas parcelas podemos abrir outras". A projeção para o cenário ser reavaliado é fevereiro.

Cenário não é incomum

Apesar de identificar o momento delicado, o vice reitera que a prática não é incomum. "O Grêmio depende da venda de atletas. Os custos de modo geral do clube sempre superam as arrecadações, mas com a venda de atletas se consegue equiparar. Mas quando isso não acontece, é necessário a realização de empréstimos."

