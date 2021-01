Grêmio viverá sequência para definir futuro no Campeonato Brasileiro

publicidade

A indefinição do calendário quanto à decisão da Copa do Brasil pode fazer com que o Grêmio se concentre somente no Campeonato Brasileiro até a última rodada, sem precisar administrar as duas competições. Os próximos seis jogos serão definidores. Depois de enfrentar o Fortaleza, amanhã, fora de casa, o Tricolor terá vários confrontos diretos contra os concorrentes pelo título.

A sequência prevê jogos diante de Palmeiras (fora), Atlético Mineiro (Arena), Inter (fora) e Flamengo (Arena). Ainda em janeiro, tem o jogo contra o Coritiba (fora). As derrotas de São Paulo e Flamengo na rodada do meio de semana fizeram a diferença para o líder diminuir para oito pontos. O Grêmio ainda tem um jogo a menos em relação ao São Paulo, e as duas equipes vão se enfrentar nesta reta final.

Renato Portaluppi deverá escalar os titulares para enfrentar o Fortaleza, amanhã. A única mudança em relação ao time que venceu o Bahia na Arena é o retorno do lateral-direito Victor Ferraz, que foi preservado na quarta-feira. O zagueiro David Braz, recuperado de um problema muscular, pode ficar à disposição, mas a dupla de zaga seguirá sendo formada por Rodrigues e Kannemann.

Outros jogadores que estão no departamento médico vivem a expectativa de retornar no confronto com o Palmeiras, na 30ª rodada. São os casos de Geromel e Maicon, ambos em recuperação de lesões musculares. O volante, liberado pelo departamento médico, é quem tem maiores chances de voltar em breve.