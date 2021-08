Grêmio volta a bater o Vitória e está nas quartas de final da Copa do Brasil

publicidade

O Grêmio fez uma partida protocolar na noite desta terça-feira, na Arena. Com a enorme vantagem conquistada no jogo de ida, o Tricolor apenas administrou e, sem fazer muito esforço, voltou a vencer o Vitória, dessa vez por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor confirmou a vaga nas quartas de final da competição.

O único gol do jogo foi marcado de pênalti, no fim do primeiro tempo. O zagueiro João Pedro colocou a mão na bola e foi expulso, e Jean Pyerre converteu a cobrança, definindo a vitória.

O Tricolor espera o sorteio, que acontece na sexta-feira, para conhecer seu adversário na próxima fase. Agora, a equipe volta a pensar no Brasileirão, onde vive situação delicada, na vice-lanterna. Na segunda-feira, enfrenta a Chapecoense, na Arena, às 20h, em jogo válido pela 15ª rodada.

Jean Pyerre marca de pênalti no fim do primeiro tempo

Com a classificação bem encaminhada graças à goleada no jogo de ida, o técnico Felipão usou o confronto para dar ritmo ao time titular e corrigir problemas visando o Brasileirão. Na defesa, mais uma vez Ruan e Geromel formaram a dupla de zaga. Na lateral, Vanderson começou o jogo. A dupla de volantes foi formada por Darlan e Lucas Silva, com Thiago Santos à disposição no banco de reservas.

O jogo começou em um ritmo muito lento. O Grêmio apenas rodou a bola nos minutos iniciais. Já o Vitória, precisando do resultado, mas também muito desfalcado, esbarrava nas suas limitações técnicas, pouco conseguindo produzir à frente, com exceção de uma cabeçada sem direção de Samuel aos 18 minutos.

O Grêmio só levaria perigo aos 30 minutos. Com a inversão dos pontas, Léo Pereira apareceu pela esquerda para construir a jogada. Ele recebeu e cruzou na pequena área. Alisson mergulhou e tentou de bico. O goleiro Lucas Arcanjo fez grande defesa para evitar o 1 a 0 do Tricolor no marcador.

Quando a partida se encaminhava para ir ao intervalo igualada em zero, já aos 45, o Tricolor achou o gol. Em um lance em que Jean Pyerre tentou a finalização, o zagueiro João Pedro tocou com a mão na bola e foi expulso. Após a revisão do VAR, o árbitro confirmou o pênalti, convertido com categoria pelo meia, para levar o Tricolor em vantagem de 1 a 0.

Segundo tempo marcado por gols perdidos

Com a vantagem também no jogo de volta e o placar agregado do confronto bem encaminhado para ficar com a classificação, Felipão aproveitou o segundo tempo para fazer testes. Já no intervalo, fez duas trocas. Colocou Luiz Fernando e Guilherme Guedes nos lugares de Alisson e Cortez.

E, por muito pouco, o Grêmio não ampliou logo no início do segundo tempo. Aos 5 minutos, em uma cobrança de escanteio na esquerda, a bola ficou viva em um bate-rebate, e Ricardinho desperdiçou a chance de marcar.

O Grêmio seguiu acumulando chances. Em novo escanteio, uma dividida entre Lucas Arcanjo e Ricardinho resultou em bola no travessão. Depois, Jean Pyerre arriscou de fora da área em contra-ataque armado por Lucas Silva, e de novo o goleiro espalmou, salvando o Vitória.

Thiago Santos voltou ao time nesta terça-feira. Foto: Ricardo Giusti

As chances desperdiçadas continuaram. Em uma delas, embaixo da trave, Ricardinho perdeu gol incrível sem goleiro. No fim, ainda houve tempo para a volta de Thiago Santos aos gramados. O volante, que estava lesionado, entrou no lugar de Darlan e deve começar a recuperar espaço no tim. Já o confronto diante do Vitória acabou mesmo em 1 a 0, com classificação confirmada às quartas da Copa do Brasil.

Copa do Brasil - jogo de volta das oitavas de final

Grêmio 1

Chapecó; Vanderson (Rodrigues), Ruan, Geromel e Cortez (Guilherme Guedes); Darlan (Thiago Santos), Lucas Silva, Jean Pyerre, Leo Pereira (Jonatha Robert) e Alisson (Luiz Fernando); Ricardinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Vitória 0

Lucas Arcanjo; Van (Cedric), Marcelo, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo, Guilherme (Pedrinho), João Pedro e Eduardo (Gabriel Inocêncio); Soares (David) e Samuel (Caíque). Técnico: Ramon Menezes

Gols: Jean Pyerre (45/1T)

Cartões amarelos: Ruan e Guilherme Guedes (Grêmio)

Cartões vermelhos: João Pedro (Vitória)

Arbitragem: Léo Simão (CE)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 03/08, às 19h