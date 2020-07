Gramado do Estádio Vieirão passa por melhorias para receber jogos das Gurias Gremistas

publicidade

O Grêmio aproveitou o período de suspensão das atividades do time feminino, as Gurias Gremistas, para fazer melhorias no gramado do estádio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí. Nos primeiros meses da pandemia, o local recebeu pessoas em vulnerabilidade social e, posteriormente, o Tricolor fez o investimento para dar o mesmo tratamento dos campos da Arena, CT Luiz Carvalho e CT Hélio Dourado.

Desde que assumiu o estádio há dois anos, cedido pela prefeitura de Gravataí, as manutenções são feitas regularmente, mas a pouca utilização do campo em 2020, em função da ausência de treinos com a paralisação, possibilitou a entrega integral dos serviços de melhoria.

“O gramado do estádio sempre foi mais compactado, além de ter buracos e falhas na região central. Então, era fundamental uma reforma completa e com mais tempo de duração para solucionar problemas, deixando ele em melhores condições de receber as atletas quando o futebol retornar”, explicou a agrônoma Maristela Kuhn, responsável pelo gramado.

A reforma contemplou a descompactação do solo, nivelamento e colocação de areia especial em diferentes camadas, melhoria no sistema de drenagem, troca na faixa central do campo, além de melhoria no sistema de irrigação e plantio da semente da grama de inverno Ryegrass.

O clube ainda adquiriu equipamentos para manutenção e corte de grama para o estádio.