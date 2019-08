Gremistas comemoram, mas ficam alertas para forte Athletico-PR

publicidade

Os jogadores do Grêmio exaltaram a vitória do coletivo contra o Athletico-PR, mas fizeram questão de não projetar um caminho fácil rumo à final da Copa do Brasil, no jogo de volta. "A vantagem só vai valer aos 45 do segundo tempo do segundo jogo. Por enquanto, continua 0 a 0", enfatizou o autor do 2 a 0, Jean Pyerre.

O zagueiro Geromel reforçou o discurso, após lutar bastnte contra o ataque do Furacão. "Foi um jogo difícil contra um grande adversário, muito qualificado", definiu. "Não está nada garantido", acrescentou, para em seguida mostrar confiança no plantel. "Todo mundo competiu, foi um exemplo de que nosso time é unido e forte."

Jean Pyerre comentou, ainda, sua cobrança de falta certeira. "Eu imaginei que fora da barreira num chute forte ele (o goleiro Santos) teria dificuldade para chegar", descreveu. "Fui feliz numa batida que procuro treinar e consegui ajudar o time."