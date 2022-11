Guerra anuncia nomes do futebol do Grêmio e projeta desfecho positivo com Renato

publicidade

O novo presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu sua primeira entrevista coletiva como mandatário na noite desta quarta-feira, na Arena. O dirigente anunciou dois nomes fortes de seu departamento de futebol: Paulo Callefi assume como vice na pasta, e Antonio Brum será o diretor. A cerimônia de posse aconteceu nesta noite na Arena.

"Estou aqui cumprindo uma promessa de campanha. Quando não renovamos, somos acusados de colocar sempre os mesmos. Quando colocamos jovens, perguntam qual a experiência", resumiu.

Começando o trabalho efetivamente, Guerra também comentou sobre as movimentações gremistas no mercado. Segundo ele, a expectativa é de um desfecho positivo na renovação com o técnico Renato Portaluppi. "Tenho muita convicção que vamos manter ele. Agora, se tem uma negociação é porque ela pode minimamente falhar. Mas, acho que vai dar tudo certo sim", afirmou.

Sobre os meias Cristaldo e Carballo, promessas de campanha, o presidente projeta uma oferta oficial. "Agora será oficial pelo Clube. Eles tinham uma proposta assinada, ainda como candidato. Duas negociações em andamento, agora elas dão um start". O atacante Luis Suárez negou a tentativa gremista.

Rodrigo Caetano segue na mira

Ainda que o diretor executivo Rodrigo Caetano tenha projetado seguir no Atlético Mineiro, Guerra garante que segue avaliando a contratação. "Estava confiante e esse nível de confiança vai baixar ou aumentar nos próximos dias". Ele é o ficha um para a pasta.

Outro cargo a ser preenchido é o de CEO. Cristiano Koeler, do Palmeiras, é o alvo. "Queremos o quanto antes, não podemos dar uma previsão. Esse assunto não está a cargo meu, mas de dois vices que são craques na área de finanças e estão fazendo os contatos", sinalizou.

