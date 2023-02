Guilherme está próximo de deixar o Grêmio

publicidade

O atacante Guilherme deve deixar o Grêmio. A informação é do repórter Paulo Nunes, da Rádio Guaíba. O jogador, que não caiu nas graças da torcida, ficou de fora da lista de relacionados para o duelo com o Esportivo nesta quarta-feira. O Tricolor venceu por 2 a 0.

No último jogo em que atuou, Guilherme teve atuação discreta e foi alvo de críticas dos torcedores.

Ele foi contratado no ano passado pelo então vice de futebol Denis Abrahão. A expectativa era que o atacante contribuísse com o acesso na Série B, o que aconteceu, mas sem grande impacto do reforço.

