Guilherme se diz "aliviado e tranquilo" com gol em jogo final do Grêmio

O atacante Guilherme tentou, repetiu, saiu do time, voltou em novo ciclo, repetiu mais uma vez, retentou e finalmente, na última partida de 2022, chegou às redes. Aposta para dar mais alternativas ao Grêmio, ele finalmente comemorou o gol contra o Brusque nesta quinta-feira. "Aliviado e tranquilo", resumiu após a partida.

Ele enfatizou que, apesar da seca, nunca perdeu o ímpeto de entregar o máximo e acreditar a cada jogo. "Eu sempre estava muito confiante", relatou.

"Não foi por falta de tentativas", acrescentou Guilherme, que realmente mostrava volume de conclusões no ataque, mas sem chegar lá no alvo. "Foi uma noite muito especial, definiu. Ainda no começo da partida, ele fez bela sequência de dribles e chutou no canto. Sem chances para o goleiro, foi só correr para o abraço.

