Imprensa internacional repercute estreia com três gols de Suárez no Grêmio: "Tremendo debut"

A estreia do atacante Luis Suárez pelo Grêmio provocou manchetes em todo o mundo na noite desta terça-feira. Especialmente pela maneira como foi. Três gols em 38 minutos. O Ovácion, do Uruguai, enalteceu a multidão que recebeu o Pistolero na Arena e o título da Recopa Gaúcha, após vencer o São Luiz.

"Em seu debut, Suárez foi genial e anotou três gols em apenas 38 minutos", sintetizou. Maior jornal da Argentina, o Diário Olé, enalteceu o começo do artilheiro. "Um tremendo debut", pontuou. "Pistolero desatou em delírio de todos torcedores. Já começou a pagar com gols". A presença massiva dos tricolores, quase 50 mil nas arquibancadas, foi outro ponto elogiado.

O Marca, da Espanha, utilizou de poesia para definir o hat-trick. "Os velhos roqueiros nunca morrem e os atacantes goleadores são eternos e jamais se cansam de meter gols", destacaram.

How many goals has @LuisSuarez9 scored in his @Gremio debut? 🎩 pic.twitter.com/QvLjDkjJ9Q