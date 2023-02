Imprensa local crava acerto do Grêmio com Rosario e Campaz é aguardado na Argentina

publicidade

O meia Campaz está próximo de deixar o Grêmio. Após encaminhar o acerto com o Grêmio, o Rosario Central acertou com o jogador que é aguardado nas próximas horas para assinar em definitivo. A informação é do jornalista Cesar Luis Merlo, da TyC. Campaz firmará contrato por empréstimo de um ano com opção de compra ao final do período

🚨Rosario Central acaba de arreglar la llegada de Jaminton Campaz.

*️⃣Está toda la documentación firmada con Gremio y con el talentoso mediocampista ofensivo colombiano.

🚨En las próximas horas, llegará a Rosario para ✍️: préstamo por un año con opción de compra. #TratoHecho pic.twitter.com/g3u9mhVqz7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 7, 2023

Contratado na metade de 2021, Campaz nunca conseguiu corresponder o esperado dentro de campo, principalmente pelo valor elevado que o Tricolor desembolsou: cerca de US$ 4 milhões. Na última temporada, o meia colombiano disputou 39 jogos e marcou quatro gols.

Em 2023, o jogador disputou duas partidas. Porém, ficou fora até da lista dos relacionados contra Brasil de Pelotas, Esportivo e, agora, diante do Aimoré.

Veja Também