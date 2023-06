Inter Miami quer mais três contratações e mira Suárez

publicidade

A reedição de um Barcelona nos Estados Unidos. É com esta hipótese que o dono do Inter Miami, Jorge Mas, trabalha depois de acertar a contratação de Lionel Messi. Como se não bastasse a chegada do gênio argentino, o dirigente tem a expectativa de contratar mais três atletas e entre eles está o centroavante do Grêmio Luis Suárez. Além do centroavante uruguaio, outros nomes especulados são os de Jordi Alba e do volante Busquets, segundo o informações do jornal Miami Herald.

Nessa segunda-feira, Mas fez um post enigmático mostrando a imagem de três camisetas do Inter Miami sem número, dando a entender que novas contratações estão prestes a serem anunciadas. Além de já ter divulgado a data da estreia de Messi, que deverá ocorrer em 21 de julho, diante do Cruz Azul, no México, o dirigente já teria conversas avançadas com Busquests.

Ao Herald, Mas declarou que tem a ideia de ajudar a transformar a Major League Soccer em uma das maiores Ligas do mundo. "Ter o melhor jogador do mundo aqui é algo significativo para a nossa liga e para o futebol dos Estados Unidos. Lionel Messi está vindo para o país para ganhar copas e fazer a diferença. Eu penso que o meu dever e dos meus parceiros da liga, além de outros donos de clubes, é de aproveitar o momento", declarou.

