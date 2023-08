Janela do Grêmio ganha peso com permanência de Suárez

publicidade

A janela de transferências para contratações se encerrou nessa quarta-feira e o Grêmio fechou o período com seis novos reforços: o goleiro Caíque, o zagueiro Rodrigo Ely, o meia Luan e os atacantes Iturbe, Lucas Besozzi e João Pedro. Internamente, nesse sentido, há também a ideia de que a permanência de Suárez é a principal "contratação" para o segundo semestre.

“Neste momento ele (Suárez) nos deixar seria muito ruim. A gente trata a permanência do Luis Suárez como um reforço. Se ele saísse agora para tratar a lesão, não teria como repor o quarto artilheiro do mundo”, compara o vice de futebol do clube Antônio Brum. Por outro lado, o clube ainda está atento à possibilidade de perder alguns jogadores, entre eles Brenno, Kannemann e Bitello.

Brenno tem uma proposta de empréstimo do Bari, da segunda divisão da Itália. Na reserva de Gabriel Grando, o goleiro tem a ideia de deixar a Arena paraque possa ter uma sequência de jogos. O acordo deve ser anunciado nos próximos dias, com os gaúchos sendo ressarcidos pela negociação. Para se prevenir, o Tricolor foi ao mercado e contratou em definitivo Caíque, do Ypiranga. Antes, Adriel já havia sido emprestado ao Bahia.

Com contrato apenas até dezembro, Kannemann entrou na mira do Independiente, segundo a imprensa argentina. Para tirar o defensor de Porto Alegre neste momento, o clube de Avellaneda precisa desembolsar a multa rescisória de 800 mil dólares (R$ 3,8 milhões). Por ora, a direção gremista assegura não ter recebido nenhuma proposta e espera o encerramento dessas janelas para negociar com o estafe do atleta uma renovação para a próxima temporada.

Visto como o principal ativo do clube, Bitello desperta o interesse do futebol europeu. Equipes como Arsenal, da Inglaterra, Porto, de Portugal, e Monaco, da França, fizeram sondagens, mas não avançaram para proposta oficial. A única oferta que chegou na mesa da direção veio de um clube russo: 6 milhões de euros (R$ 32,1 milhões), que foi prontamente recusada.

O Grêmio espera cerca de 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões) pelos seus 70% dos direitos econômicos − o restante pertence ao Cascavel, do Paraná. A negociação do meio-campista seria fundamental para poder atingir a meta estipulada de R$ 75 milhões em venda de atletas na atual temporada 2023.

