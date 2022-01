Jean Pyerre tem até segunda-feira para decidir seu futuro no Grêmio

publicidade

A novela envolvendo o futuro de Jean Pyerre no Grêmio tem data para terminar: próxima segunda-feira. A informação foi confirmada pela repórter Mauri Dorneles, do Correio do Povo. O jogador recebeu propostas de empréstimo do Giresunspor, da Túrquia, por 5 meses, e do Atlhetico-PR, até o final do ano, ambos apenas com o pagamento de salário.

A data é estipulada pelo Grêmio para que o atleta tenha liberdade de analisar as propostas. A vontade do Grêmio é liberar o jogador, conforme sua vontade, se o negócio for positivo para ambos os lados.

Até semana passada, o meia estava de malas prontas para desembarcar em Curitiba, mas o atleta voltou atrás após proposta do clube turco. Na segunda, caso não haja a decisão, o clube novamente irá conversar com o atleta para tentar adiantar a sua saída.