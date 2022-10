Jhonata Robert volta a sentir joelho operado e preocupa o Grêmio

publicidade

Jhonata Robert voltou a preocupar o Grêmio após sentir dores no joelho direito, o mesmo operado no início do ano, no segundo tempo da derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Maranhão. O meia-atacante entrou em campo aos 17 minutos no lugar de Guilherme e foi substituído aos 31 minutos por Pedro Lucas.

"É uma pena. Garoto espetacular, que trabalha, estava feliz. Estamos sentidos. Vamos torcer para que não seja nada grave. Departamento médico vai fazer os exames, esperamos que não seja grave. Está tendo o carinho do grupo. Vamos torcer para que não seja nada grave", lamentou Renato Portaluppi na entrevista coletiva.

O jogador voltou a atuar com a camisa tricolor na goleada contra o Sport, no dia 20 de setembro. A partida contra a Bolívia Querida era usada para que Jhonata Robert pudesse seguir ganhando ritmo de jogo. Entre as duas partidas da Série B, o camisa 25 atuou pelo grupo de transição na Copa da FGF, contra o 12 Horas.

Agora, o meia-atacante vai passar por uma revaliação do departamento médico para saber a gravidade das dores no joelho direito. No início da temporada, Jhonata Robert rompeu o ligamento cruzado anterior em um treino e ficou oito meses afastado dos gramados.

Veja Também