João Pedro Galvão e Pepê devem ser titulares do Grêmio contra o Santos

O Grêmio não poderá contar com Villasanti e Suárez no compromisso diante do Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileirão. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Fluminense por 2 a 1, na Arena. Dessa forma, Pepê e João Pedro Galvão devem entrar na equipe titular.

Além da dupla estrangeira, o técnico Renato Portaluppi segue sem poder contar com Geromel, que ainda aprimora a parte física, e Kannemann, em recuperação de fratura na mão direita. O goleiro Caíque, o zagueiro Natã e o atacante Everton Galdino reforçaram a delegação gremista que viajou direto para São Paulo na quinta-feira.

Com 33 pontos e um jogo a menos, o Tricolor ocupa a 3ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Caso derrote o Peixe no litoral paulista, os gaúchos poderão reassumir a vice-liderança e ainda torcem por um tropeço do líder Botafogo, que encara o São Paulo, para diminuir a diferença de 14 pontos.

