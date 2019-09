Jogadores do Grêmio provocam Inter após derrota colorada na Copa do Brasil

publicidade

Jogadores do Grêmio usaram as redes sociais para provocar o Inter depois que o arquirrival perdeu a final da Copa do Brasil por 2 a 1 para o Athletico-PR, no Estádio Beira-Rio, diante de mais de 50 mil torcedores. O meia Jean Pyerre postou, logo após o fina da partida, um "oi" no Twitter e, em seguida, direcionou uma mensagem ao zagueiro colorado Bruno Fuchs. "Pra tirar onda, tem que poder, eu quero saber se tu usou? Porque eu não te vi em nenhum dos dois jogos. Abraço", postou no serviço de microblogging.

Pra tirar onda, tem que poder, eu quero saber se tu usou? Pq eu n te vi em nenhum dos dois jogos. @bruno_fuchs99 Abs. pic.twitter.com/JoOrnAdMsT — 10 (@10jeanpyerre) September 19, 2019

Depois da derrota do Tricolor para o Furacão na semifinal, Fuchs havia comentado uma foto de Carol Portaluppi, filha do técnico Renato, no Instagram, em referência a um sorteio de entradas para a decisão que ela havia anunciado, mesmo antes dos finalistas serem conhecidos. “Se precisar, chama inbox que conseguimos o ingresso! Beijo", disse.

Pela mesma rede social, Matheus Henrique e Alisson compartilharam imagens segurando a taça da Copa do Brasil em 2016, quando o Tricolor foi pentacampeão. Eles aproveitaram a derrota do rival e o fato de ser quinta-feira para fazer a provocação – na Internet, este dia da semana é comumente usada para marcar fotos que se refiram ao passado e/ou que deem saudades, sob a hashtag #TBT (throwback Thursday, que pode ser traduzida do inglês como quinta-feira do retorno ou quinta-feira do regresso).

Em comentário na foto de Alisson, Diego Tardelli escreveu "Vigi Vò!! Vc viu o tal do Carrossel?", fazendo uma alusão ao personal Cirilo, da novela "Carrossel", e Marcelo Cirino, atacante do Athletico que se livrou da marcação de dois jogadores colorados, dando uma caneta de letra em Edenilson, na jogada que deu origem ao segundo gol do Furacão, jás nos acréscimos da etapa complementar.

O atacante André também usou uma foto sua, Neymar e Ganso com o troféu de campeão da Copa do Brasil em 2010. Nos comentários, outros atletas do elenco gremista também deixaram várias mensagens, como Léo Moura, que disse "Sommmm nas alturas!", Leonardo Gomes, que escreveu "Cuidado com o B.O kkkk", e Jean Pyerre, questionou: "Cadê a caixinha?".

Recentemente, vizinhos registrado Boletim de Ocorrência na Polícia Civil contra o atacante, por perturbação. Aos colegas de elenco, ele respondeu: "1 min de silêncio aqui em casa hoje ! #luto".

Pelo Twitter, o meia Douglas, ex-Grêmio, conhecido pelas polêmicas e sinceridade nas redes sociais, postou uma mensagem apenas com o emojis de um furacão.