Jogadores pregam cautela, mas admitem Grêmio "com um pé" na Série A

O Grêmio deu mais um passo muito importante para retornar à elite do futebol brasileiro. Na noite desta terça-feira, goleou o Sport por 3 a 0 e retomou a vice-liderança da Série B. Na saída de campo, o discurso foi de cautela, mas já reconhecendo que o objetivo está perto de ser alcançado.

Assim declarou o atacante Diego Souza. Ele deu a assistência para o segundo gol, e resumiu o sentimento após novo triunfo. "Estamos com um pé na Série A", admitiu.

O volante Thiago Santos também falou sobre a importância de Renato Portaluppi desde o retorno. Foi a primeira partida do "cascudo" como titular, diante das ausências de Villasanti e Thaciano. "Só tenho a agradecer a confiança. Foi uma vitória importantíssima. É passo a passo para voltar. Vamos seguir trabalhando muito", resumiu.

Autor do segundo gol, Lucas Leiva manteve o tom cauteloso na hora de projetar o acesso. Disse que o Grêmio está mais perto do "sonho", mas ainda há trabalho a fazer. E reconheceu o momento difícil que viveu desde a sua chegada. "Fazia tempo que eu não marcava. É uma questão de ritmo, de estilo de jogo, por isso as dificuldades. Só posso agradecer pela paciência do torcedor. Não busco desculpas, busco soluções", garantiu.

Agora, o Grêmio terá 10 dias de folga até o próximo compromisso na Série B. Só volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa no dia 30 de setembro, sexta-feira, às 19h. A partida, válida pela 32ª rodada, acontece no Maranhão.

