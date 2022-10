Kannemann é relacionado pelo Grêmio para partida contra o Londrina

publicidade

O Grêmio divulgou, no final da manhã desta sexta-feira, os jogadores relacionados para enfrentar o Londrina neste sábado, às 16h30min, no estádio do Café, pela 32ª rodada do Brasileirão da Série B. A principal novidade é Walter Kannemann, que volta a ficar à disposição de Renato Portaluppi após ser preservado na vitória contra o CSA na terça-feira.

Com o retorno de Kannemann, o argentino pode fazer dupla de zaga com Geromel e, consequentemente, Bruno Alves ficaria no banco de reservas. No ataque, Guilherme, que foi vaiado na Arena contra os alagoanos, pode perder a posição para Thaciano. No mais, Renato deve repetir a mesma equipe da última rodada.

A provável escalação tricolor tem: Brenno; Edilson, Geromel, Kannemann (Bruno Alves) e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Guilherme (Thaciano), Biel e Diego Souza.

Com 56 pontos, o Grêmio ocupa a vice-liderança da Série B e está muito próximo de carimbar o retorno à elite do futebol brasileiro. O Tricolor abriu sete pontos da primeira equipe fora do G4, que é o Sport, com 49 pontos.

