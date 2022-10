Kannemann manifesta vontade de permanecer no Grêmio: "Acredito que o desejo é mútuo"

publicidade

Com contrato se encerrando no final desta temporada, Kannemann reiterou a vontade de permanecer no Grêmio para 2023. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o zagueiro disse acreditar que o "desejo é mútuo" para uma renovação de vínculo, mas alertou que antes é preciso ver o interesse do novo presidente do clube – o Tricolor terá eleições presidenciais em outubro e novembro.

"Meu desejo é ficar, acredito que o desejo é mútuo, mas tem que falar com meu empresário. Ele tem que trabalhar um pouquinho. Temos que ver se é desejo do novo presidente, mas quero ficar. A prioridade agora é o nosso acesso", disse o jogador.

Preservado na vitória contra o CSA, Kannemann deve ser titular diante do Londrina no sábado, às 16h30, no estádio do Café. O argentino falou sobre a busca pelo ritmo ideal de jogo, principalmente após a lesão do quadril que o obrigou a ser operado no final de 2021. "No último jogo eu fiquei de fora por conta dos 90 minutos contra o Sampaio. É uma lesão crônica que demora muito para o atleta voltar ao ritmo normal de jogo."

Com 56 pontos, o Tricolor ocupa a vice-liderança da Série B e está muito próximo de garantir o acesso para a Série A do Brasileirão. "O time (Grêmio) está em segundo, está com 7 pontos de vantagem para o quinto colocado (Sport), estamos com uma boa vantagem para conseguir o acesso", finalizou o argentino.

