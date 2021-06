Kannemann pode completar 200 jogos com a camisa do Grêmio no domingo

publicidade

Se entrar em campo no domingo, contra o Santa Cruz-RS, na Arena, o zagueiro Kannemann completará 200 jogos com a camisa do Grêmio. Contratado em 2016, o defensor já conquistou oito título e é considerado um dos ídolos da torcida. Segundo dados divulgados pela assessoria de imprensa do argentino, se jogar no domingo a final da Recopa, ele se tornará o terceiro estrangeiro a atingir a marca no tricolor. Antes dele, apenas Atilio Ancheta e Hugo De León fizeram duzentas partidas com a camisa das três cores.

“Muito contente em chegar a mais uma marca expressiva de jogos pelo Grêmio e colocar meu nome na história do clube com esse número de jogos. Quero agradecer a direção, os meus companheiros e aos torcedores por todo o apoio que recebi até aqui. Que venham mais jogos e títulos pelo tricolor. Tenham certeza de que raça e entrega nunca vão faltar,” afirmou o camisa 4.

Desde que foi apresentado, o “cão de guarda” da defesa gremista ajudou o clube a conquistar o tricampeonato da Libertadores, em 2017, o bi da Recopa Sul-Americana, em 2018, o penta da Copa do Brasil, em 2016, quatro Gauchões e uma Recopa Gaúcha. Nos 199 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências.

• Acompanhe Grêmio x Santa Cruz no Correio do Povo

O Grêmio enfrenta o Santa Cruz, no domingo, às 10h30min, na Arena. Na próxima quinta-feira, o Tricolor joga a segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Brasiliense, às 15h30min, no estádio Boca do Jacaré.

Muitos torcedores consideram Kannemann e Geromel uma das maiores duplas de zaga da história do Grêmio - Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação / CP memória

Veja Também