Kannemann quer Grêmio "sólido na defesa" contra o Palmeiras

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, véspera de duelo contra o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores, o zagueiro Walter Kannemann afirmou que quer o Grêmio concentrado e "sólido na defesa" para "levar menos problemas" para o jogo da volta, em São Paulo. A primeira partida será realizada na Arena, amanhã, às 21h30min.

De acordo com argentino, é importante que a equipe não tome gol em casa. Diferente da Copa do Brasil, a Libertadores tem gol qualificado como critério de desempate. "Seria fantástico não sofrer gol nesse jogo de 180 minutos. Vamos tentar ganhar o aqui e depois ver o que acontece. Não vai ser fácil, mas vamos tentar fazer um jogo sólido na parte defensiva, com todo mundo muito atento", projetou.

O zagueiro também citou sua ausência na lista de convocação da seleção argentina. Lionel Scaloni anunciou 27 nomes para a disputa dos amistosos na data FIFA, contra México e Chile, sem a presença do defensor tricolor. "É continuar trabalhando. Tratar de fazer bons jogos pelo Grêmio para ter a possibilidade na próxima convocação", minimizou, ressaltando que dará seu melhor pelo clube.

Argentino e conhecer do estilo de catimba, ele ressaltou que cabe ao juiz, seu conterrâneo, "dar limite" aos jogadores. Assim como no jogo pelo Brasileirão, essa deve ser uma tônica do confronto contra a equipe de Felipão, conhecido por comandar equipes que têm essa característica. "Temos que ver qual vai ser o nível de tolerância. Tentar falar e demonstrar nosso incômodo, mas cabe ao juiz definir os parâmetros", frisou.

Kannemann também ressaltou a importância dos cuidados com o atacante Dudu, ídolo do Palmeiras e um dos destaques na temporada, com 9 gols marcados no ano. "É um jogador muito rápido, muito técnico, que vive um momento muito bom, não só agora, mas há tempo. Mas todo time tem jogadores capazes de fazer a diferença", ponderou.