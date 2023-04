Kannemann treina normalmente e deve reforçar o Grêmio na decisão do Gauchão

publicidade

O time do Grêmio deverá ganhar o reforço de Kannemann para a decisão do Gauchão, contra o Caxias, no sábado, às 16h30min, na Arena. Recuperado de desconforto muscular, o zagueiro treinou normalmente nesta quarta-feira. O jogador desfalcou o Tricolor no empate por 1 a 1, no Centenário.

Apesar de ter sentido o desconforto na última semana, Kannemann disputou 12 das 17 partidas do Grêmio em 2023. Sendo que três, não jogou porque Renato preservou os titulares e um estava suspenso. Ou seja, até o momento, ficou de fora por problema físico em apenas uma oportunidade. Até o Gre-Nal, no dia 5 de março, só não tinha jogado mais que o Bitello em número de jogos, mas era o atleta com mais minutos em campo na temporada.

Além do camisa 4, Renato deverá contar com Carballo, que estava com sintomas gripais e, por isso, não viajou a Caxias do Sul no último final de semana. Em contrapartida, Fábio e Pepê seguem se recuperando de lesões musculares e não enfrentam a equipe Grená em Porto Alegre.

Para conquistar o hexacampeonato gaúcho, o Tricolor precisa de uma vitória simples. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Já o Caxias, também, necessita de um resultado positivo para se sagrar bicampeão Estadual.

