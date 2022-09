Léo Gomes e Kannemann são relacionados pelo Grêmio para partida contra o Sampaio Corrêa

publicidade

O Grêmio divulgou, na tarde desta quarta-feira, os jogadores relacionados para enfrentar o Sampaio Corrêa na sexta-feira, às 19h, em São Luís, no Maranhão, pela 32ª rodada da Série B. Léo Gomes e Kannemann são as principais novidades na lista do técnico Renato Portaluppi — Nicolas e Thaciano também voltar a ficar à disposição.

Recuperado de lesão grave no joelho, Leonardo Gomes poderá voltar a atuar com a camisa do Grêmio após três anos. A última partida pelo profissional do clube aconteceu no dia 4 de setembro de 2019, na eliminação da Copa do Brasil para o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Desde então, o lateral-direito só jogou pelo time de transição em busca de ritmo de jogo. Sem Edilson, suspenso, o jogador deverá começar no banco de reservas e ser uma opção a Rodrigo Ferreira.

No setor defensivo, Kannemann será titular. O camisa 4 está recuperado de uma lesão muscular grau 2 na panturrilha esquerda e vai voltar a atuar depois de mais de três meses. O último jogo do zagueiro foi no empate gremista contra o Sport, em Recife, pela 12ª rodada da segunda divisão nacional, no dia 13 de junho. Sem Geromel, preservado, Natã será o seu companheiro de zaga.

Recuperados de lesões musculares na panturrilha e na coxa, respectativa, Nicolas e Thaciano também viajam ao Maranhão. Enquanto o lateral-esquerdo será titular, o meio-campista ainda não tem presença garantida. O camisa 20 disputa vaga no time com Lucas Silva.

Em contrapartida, além de não contar com Edilson e Geromel, o técnico Renato Portaluppi terá os desfalques de Bruno Alves, Diogo Barbosa e Lucas Leiva, suspensos, Villasanti, com a seleção paraguaia, e Diego Souza, preservado.

A provável escalação do Tricolor para enfrentar a Bolívia Querida tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Kannemann e Nicolas; Thiago Santos, Lucas Silva (Thaciano) e Bitello; Biel, Guilherme e Elkeson.

Com 53 pontos, o Grêmio é o vice-líder do Brasileirão da Série B. Nas sete rodadas restantes, os gaúchos precisam de pelo menos duas vitórias para garantir o acesso matemático para a elite do futebol brasileiro.

