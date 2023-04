Laterais do Grêmio apostam em ataque agressivo para conquistar o hexa do Gauchão

publicidade

Fazer pressão e ter a posse de bola. É com essas características que o Grêmio pretende levantar o sexto caneco consecutivo do Gauchão no próximo sábado, às 16h30min, contra o Caxias. Os laterais Reinaldo e João Pedro comentaram, durante entrevista coletiva, no final da manhã desta quarta-feira, o estilo de jogo que o técnico Renato Portaluppi gosta que a equipe tenha. "Ele cobra muita movimentação para darmos a opção de passe para o companheiro", revelou o lateral-direito João Pedro. Após empate no primeiro jogo na Serra gaúcha, o Tricolor precisa vencer a partida para levantar a taça. Empate leva a partida para os pênaltis. Uma derrota dá o título para a equipe grená.

Mantendo a ofensividade, acreditam que o título virá. "Temos que fazer o que fizemos todo o campeonato: agredir o adversário", ressaltou o dono da lateral esquerda, Reinaldo. “Não tem muito o que mudar. É só manter mesmo, e fazer os gols que a gente vem fazendo na Arena. Com as oportunidades que a gente cria, tenho certeza que vamos sair com um resultado positivo", avalia.

Os dois ressaltaram que o adversário é qualificado e por isso que o Tricolor terá que se impôr. "Eles têm uma equipe organizada. A gente procurou (no primeiro jogo) não deixar eles com a bola", contou Reinaldo. Já João Pedro aposta no poder ofensivo dentro da Arena, onde o time fez 16 dos 26 gols marcados no Gauchão. "Temos que continuar fazendo o que estamos fazendo em casa."

Para os dois jogadores, o título dará mais tranquilidade para começar a disputa da Série A do Brasileirão e para o restante da Copa do Brasil. "Gera um confiança para começar os campeonatos", analisou João Pedro.

Após a final, o Tricolor terá poucos dias para se recuperar para o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, que será no dia 13 de abril contra o ABC em Natal. Uma coisa é certa, se o título vier, a sequência será mais tranquila. "Com o título, tudo ficará mais leve", afirmou Reinaldo.

A previsão é de casa cheia e de um grande jogo para saber quem será o campeão.

