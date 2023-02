Lateral Fabio tem lesão na coxa direita e fica fora de treino do Grêmio

publicidade

O Grêmio informou nesta terça-feira que o lateral Fabio tem um problema muscular na coxa direita e ficará de fora das próximas atividades com o grupo. Segundo o departamento médico, o atleta foi submetido a um exame de ressonância magnética e teve diagnosticada uma lesão de grau I.

O jogador já está em tratamento com a fisioterapia e será avaliado diariamente até poder retornar aos treinos.

Nesta manhã, no sol escaldante de Porto Alegre, o grupo gremista voltou a trabalhar no CT Luiz Carvalho, em preparação para o próximo duelo do Gauchão, que será no sábado, às 16h30min, contra o São Luiz, no estádio 19 de outubro.

A comissão técnica comandou uma atividade com circuitos físicos e exigiu bastante dos atletas.

Hoje, o calor ta de SUÁREZ! 🥵🇪🇪 pic.twitter.com/HI7hXTxeN6 — Grêmio FBPA (@Gremio) February 14, 2023

Manhã de circuito físico! 💪🇪🇪 pic.twitter.com/rJmBIRXM77 — Grêmio FBPA (@Gremio) February 14, 2023

